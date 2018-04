Marcinho vê Botafogo mais respeitado por rivais após título carioca

19/04/2018 | 20:59



O Botafogo chegou para este Campeonato Brasileiro com o status de campeão carioca. Para o lateral Marcinho, a conquista do Estadual no início do mês mudou a relação dos rivais com a equipe. Ele afirmou que os botafoguenses têm sido mais respeitados desde que levantaram o troféu.

"Claro (que os times veem o Botafogo com mais respeito). A gente fez uma estreia de igual para igual com um time de muito maior investimento (empate com o Palmeiras), enfim, nos credenciamos a isso. Com o título, passamos a ter mais o respeito de outras equipes", declarou o jogador nesta quinta-feira.

Titular com Alberto Valentim, Marcinho tomou conta da lateral direita e tem sido um dos destaques do time. Ele estará em campo novamente na segunda-feira, quando o Botafogo visita o Sport no Recife. O rival atravessa momento bem diferente, foi mal no Estadual e caiu por 3 a 0 para o América-MG na estreia do Brasileirão.

"Independente do momento da equipe, temos sempre que respeitar o adversário. É sempre muito difícil jogar lá, e vai ser a minha primeira vez", projetou o lateral às vésperas do duelo.