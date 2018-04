Primeiro aniversário

Nilton Valentim



20/04/2018 | 07:46



Quando chegou ao Brasil, em 2011, a JAC Motors buscava ganhar espaço no mercado nacional pela gama de equipamentos oferecidos em seus modelos. Tanto que o apresentador Fausto Silva, garoto-propagandos chineses, anunciava como “completão”. Sete anos depois, a marca aposta novamente em muitos itens e no preço (R$ 69, 9 mil) como estratégias para posicionar o T40 com câmbio CVT no concorrido mercado dos SUVs.

O carro, que circula por aqui desde agosto de 2017, quando estreou apenas na versão com câmbio manual, é, segundo a empresa, responsável por 70% das vendas da marca. Agora, com a transmissão automática, é vista como a principal aposta da JAC para o ano. “A chegada do T40 CVT deve impulsionar as vendas da marca a ponto de dobrarmos nosso volume obtido do ano passado: vamos chegar a 8.000 carros vendidos em 2018”, afirma Sergio Habib, presidente do Grupo SHC e da JAC Motors do Brasil.

O JAC T40 começou a ser idealizado em março de 2011, quando nascia a JAC Motors Brasil. Uma equipe de engenheiros, liderada por Habib, desembarcava em Turim, na Itália, para encomendar um novo SUV.

No JAC Italy Design Center, o T40, batizado como projeto A30 à época, começou a ser desenhado. O primeiro protótipo em argila ficou pronto em setembro daquele ano. Em 2012 foi definido o modelo final do carro, que dois anos depois, em versão pré-série, começava a rodar em estradas da China.

O T40 foi lançado no mercado chinês em agosto de 2015, onde recebeu o nome de JAC S2. Logo depois, os testes de durabilidade foram iniciados também em território brasileiro. A marca garante que rodou 1 milhão de quilômetros com o SUV, sendo 600 mil quilômetros especificamente com a versão CVT.

O T40 manteve as medidas do modelo manual, com 1,57 m de altura e 1,75 mo de largura. Há espaço suficiente para três pessoas no banco traseiro. No porta-malas cabem 450 litros de bagagem.

Por dentro, há dois destaques nessa nova versão: os bancos em couro ecológico de série e o novo quadro de instrumentos. Com grafismo inédito, ele permite melhor leitura que a versão anterior. Velocímetro e conta-giros possuem melhor visualização, tendo nas extremidades marcador do nível de tanque de combustível e termômetro de água do motor. Ao centro, o T40 CVT exibe computador de bordo, com várias funções de checagem e dados de cruzeiro, como consumo instantâneo, médio e autonomia.