André admite sonho com artilharia e revela admiração de Neymar por Renato Gaúcho

19/04/2018 | 19:42



O atacante André começou bem o Campeonato Brasileiro. Foi dele o único gol da vitória do Grêmio sobre o Cruzeiro, na estreia da competição, fim de semana passado. Agora, ele espera dar sequência a este bom início para brigar pela artilharia da competição.

"Gostaria de ser o artilheiro do Brasileirão, mas o importante é o Grêmio fazer os gols", afirmou. "Tem variado muito, mas acho que quem fizer 18 ou 19 gols tem grandes chances de ser o goleador. Espero que eu chegue a está marca."

André ficou de fora do empate de quarta-feira com o Cerro Porteño, no Paraguai, por não estar inscrito na Libertadores, o que permitiu que se preparasse ainda mais para a segunda rodada do Brasileirão. No domingo, o Grêmio recebe o Atlético-PR na Arena.

Nesta quinta-feira, ele e os reservas da equipe fizeram um treino coletivo contra o grupo de transição e venceram por 2 a 0. O próprio André fez um gol e Michel marcou o outro. Enquanto isso, os titulares realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT.

André concedeu entrevista coletiva e falou sobre as primeiras impressões do Grêmio e de Renato Gaúcho. E na resposta, revelou a admiração de Neymar, com quem atuou no Santos, pelo treinador da equipe.

"Falei para o Neymar que viria para o Grêmio. Ele é super fã do Renato e mandou um abraço. Disse que tinha o desejo de trabalhar com ele um dia. Quem não tem? O Renato é um figurão, um personagem do futebol, um ídolo para todo mundo", avaliou.