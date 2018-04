Assembleias da FUP vão decidir sobre greve contra privatização da Petrobras

19/04/2018 | 18:35



O coordenador da Federação Única dos Petroleiros (FUP), José Maria Rangel, informou ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, que entre 30 de abril e 12 de maio os petroleiros farão assembleias para definir o início de uma greve contra a privatização da Petrobras. Nesta quinta-feira, 19, a categoria ganhou mais um motivo para protestar, disse o sindicalista, com o anúncio da venda do controle de quatro refinarias da companhia, duas no Nordeste e duas no Sul do País.

"Já estávamos com essa notícia, desde o ano passado está circulando essa ideia, não sei porque demoraram a divulgar. O anúncio de hoje não causa surpresa nenhuma, depois da flexibilização de preços dos combustíveis o próximo passo era esse", declarou Rangel.

Ele destacou que a flexibilização do preço dos combustíveis, que desde julho de 2017 acompanha o mercado internacional do petróleo, deixou o País vulnerável ao comportamento do mercado externo e, no caso de conflitos como está sendo observado no ataque dos Estados Unidos à Síria, pode fazer disparar os preços para o consumidor. "O preço da gasolina já está alto, ultrapassa os R$ 5 (o litro) em alguns mercados, vamos ficar à mercê do que acontece lá fora e se começar uma guerra vai disparar." avaliou.