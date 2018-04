EUA diz que membros do governo venezuelano desviam recursos de rede de alimentos

19/04/2018 | 18:25



O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou nesta quinta-feira que compartilhou com representantes de diversas nações aliadas informações sobre "indivíduos corruptos" do regime de Nicolás Maduro na Venezuela que estão desviando recursos de um programa estatal de distribuição de alimentos à população, em meio à grave crise humanitária no país.

"Ações concretas são necessárias para restringir a habilidade de oficiais venezuelanos corruptos e suas redes de apoio de abusar do sistema financeiro internacional", pontua o secretário em uma nota divulgada pelo Tesouro americano sobre uma reunião com autoridades de países como Brasil, Argentina, Colômbia, França, Alemanha, Reino Unido e Japão.

Ele sublinhou que os participantes da reunião consentiram sobre a necessidade de continuarem compartilhando informações sobre "ativos desses indivíduos e de suas redes". As sanções anunciadas mais recentemente pelos EUA contra a Venezuela, em 19 de março, tiveram como alvo o petro, moeda digital criada pelo governo de Maduro com lastro no petróleo do país.

"O presidente Maduro continua a recusar ofertas de assistência humanitária internacional para atender à saúde a ao bem-estar da população crescentemente empobrecida da Venezuela", diz Mnuchin. Para o secretário, a supervisão do governo à destinação de alimentos é usado como um mecanismo de "controle social".

A nota do Tesouro americano acrescenta ainda que credores privados ou públicos que ofereçam novos financiamentos ao regime Maduro "estão emprestando para um governo que não tem legitimidade para tomar empréstimos em nome da Venezuela".