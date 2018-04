Chelsea vence no Inglês e segue na briga por vaga na Liga dos Campeões

19/04/2018 | 17:52



O Chelsea manteve a esperança de entrar na próxima edição da Liga dos Campeões nesta quinta-feira ao derrotar o Burnley por 2 a 1, fora de casa, em rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, o time londrino sustentou a quinta colocação e ficou mais perto do G4 da competição, que garante vaga na competição continental.

O Chelsea chegou aos 63 pontos, contra 68 do Tottenham, atual quarto colocado. A vaga na Liga dos Campeões é a única meta do time no Inglês porque a briga pelo título já acabou. O Manchester City sacramentou a conquista no fim de semana, com seus 87 pontos. A equipe de Londres ainda pode tentar alcançar o Liverpool, terceiro colocado, com 70 pontos.

Tentando reduzir esta diferença, o Chelsea contou com uma ajuda da defesa do Burnley no primeiro tempo. Aos 19 minutos, Kevin Long mandou contra as próprias redes e deixou os visitantes em vantagem no placar.

No segundo tempo, o Chelsea, que tinha o brasileiro Emerson Palmieri (ex-Santos) entre os titulares, criou oportunidades para ampliar a dianteira no marcador. Mas Morata, aos 9 minutos, desperdiçou chance incrível de gol ao receber lançamento longo e, cara a cara com o goleiro, finalizar para fora.

A "punição" veio aos 17 minutos, quando Gudmundsson acertou forte chute de fora da área. No meio do caminho, a bola acertou o calcanhar de Ashley Barnes, o que acabou com qualquer chance de defesa para o goleiro Thibaut Courtois, do Chelsea.

A vitória foi sacramentada cinco minutos depois. Moses aproveitou sobra pela direita, dentro da área, e bateu cruzado para as redes, dando números finais ao duelo. O Burnley segue com 52 pontos e ocupa o 7º lugar da tabela do Inglês.

Também nesta quinta, Leicester City e Southampton empataram sem gols na casa do primeiro. O anfitrião é o 8º colocado, com 44, e o visitante briga para escapar do rebaixamento. O Southampton é o 18º colocado, com 29 pontos.