Apesar de títulos, Corinthians tem prejuízo de R$ 35 milhões em 2017

19/04/2018 | 17:41



Embora tenha sido campeão paulista e brasileiro, o Corinthians fechou a temporada 2017 com as finanças no vermelho. O clube divulgou nesta quinta-feira o balanço financeiro do ano passado e apresentou um déficit de R$ 35 milhões. O principal culpado, de acordo com os números, foi a área social.

O futebol do clube fechou o ano com uma dívida de R$ 3,8 milhões. Já a área social causou R$ 31,2 milhões de prejuízo aos cofres alvinegros. Um dos motivos para explicar o prejuízo é o fato de o Corinthians passar todo o ano sem patrocínio master. Teve apenas alguns anúncios pontuais.

O Corinthians arrecadou R$ 97,8 milhões em venda de jogadores e mais R$ 146,6 milhões em direitos e transmissão de TV. Por outro lado, teve um gasto de R$ 158 milhões com pessoal e mais R$ 46 milhões com custos de venda e aquisição de atletas (luvas para empresários, pagamento aos clubes, etc) como as duas maiores quantias.

Confira abaixo os principais valores do clube:

RECEITAS NO FUTEBOL

Direitos de transmissão de TV: R$ 146,6 milhões

Patrocínios: R$ 78,3 milhões

Premiações e Fiel Torcedor: R$ 35,2 milhões

Vendas de jogadores: R$ 97,8 milhões

Receitas acumuladas: R$ 358 milhões

Impostos sobre negociações: (R$ 20 milhões)

Total de receitas no período: R$ 338 milhões

DESPESAS NO FUTEBOL

Pessoal: R$ 158 milhões

Serviços de terceiros: R$ 16 milhões

Gerais de administrativas: R$ 11 milhões

Custo com venda e aquisição de jogadores: R$ 46 milhões

Amortização de direitos: R$ 29 milhões

Futebol: R$ 2 milhões

Despesas administrativas: R$ 12 milhões

Total de despesas operacionais: R$ 278 milhões

Superávit/déficit operacional do futebol: R$ 60 milhões

Despesas financeiras: R$ 33,6 milhões

Outras despesas: R$ 3 milhões

Despesas extraordinárias com a Arena Corinthians: R$ 26,5 milhões

Total do déficit do futebol: R$ 3,8 milhões

SEGMENTO SOCIAL E ESPORTES AMADORES

Receita líquida: R$ 32,4 milhões

Despesas: R$ 50 milhões

Déficit operacional: R$ 18 milhões

Total do déficit do clube social: R$ 31 milhões

SUPERÁVIT/DÉFICIT TOTAL

No futebol: (R$ 3,8 milhões)

No clube social: (R$ 31 milhões)

Total: (R$ 35 milhões)

* Os números entre parêntesis significam valor negativo