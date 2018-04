Programa Giralivro EMTU disponibiliza 500 livros a usuários DO Grande ABC

Do Diário OnLine



19/04/2018 | 17:36



Quem estiver no Terminal Metropolitano de São Bernardo na próxima segunda-feira (23), poderá participar do Giralivro EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) de São Paulo, programa de incentivo à leitura em comemoração ao Dia Internacional do Livro.



Haverá distribuição de 500 obras cedidas pelo Senac, parceiro da EMTU/SP nessa campanha. Os livros estarão à disposição dos usuários, que poderão retirá-los gratuitamente e devolvê-los – ou repassar a parentes, amigos ou a outros passageiros do transporte público.



A ação ocorre durante a 3ª edição da Semana Senac de Leitura que será realizada de 23 a 28 de abril, em toda a rede Senac São Paulo, na qual 60 unidades vão oferecer palestras, oficinas e workshops gratuitos à comunidade, juntamente da Feira de Troca de Livros.