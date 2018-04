Temer assinou decreto para estudos sobre capitalização da Eletrobras, diz Marun

19/04/2018 | 16:49



O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, confirmou nesta quinta-feira, 19, que o presidente Michel Temer assinou o decreto que inclui a Eletrobras no Plano Nacional de Desestatização (PND), conforme antecipou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. O texto estará na sexta-feira, 20, no Diário Oficial da União.

"O presidente Temer assinou o decreto que permite o início dos estudos referentes à capitalização da Eletrobras", disse Marun, após reunião com Temer e com os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Minas e Energia).

Assim que Marun anunciou a assinatura do decreto para a imprensa, Temer divulgou um vídeo nas redes sociais em busca bônus político. "Acabei de assinar um decreto que autoriza início dos estudos para capitalização da Eletrobras, tão logo o projeto seja aprovado pelo Congresso Nacional", afirmou Temer em sua fala.

Marun também fez questão de ressaltar que o texto "é vacinado contra intrigas" e deixa expresso que a capitalização só deverá acontecer após aprovação do projeto de lei que está no Congresso Nacional.

Na semana passada, recém-empossado como ministro de Minas e Energia, Moreira Franco anunciou a publicação do decreto, que acabou não saindo porque parlamentares avaliaram que a atitude de Moreira era um atropelo.

Para evitar novos desgastes, a cúpula do governo alinhou o texto também com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). "O presidente Rodrigo manifestou preocupação em relação à possibilidade que isso viesse a significar uma ultrapassagem do Congresso no processo. Foi estabelecido diálogo com o presidente Rodrigo", disse Marun. "E nós entendemos que o atual formato do texto deste decreto tranquiliza o presidente", completou.

Marun voltou a dizer que a capitalização da Eletrobras é imprescindível para que a empresa atenda as necessidades da população. "A Eletrobras tem que ser capitalizada", afirmou. "Entendemos que o ideal é que esta capitalização aconteça com recursos da iniciativa privada e é a isso que vamos nos dedicar."