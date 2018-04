Homem é baleado durante assalto em lava-rápido de São Caetano

Daniel Tossato



19/04/2018 | 16:41



Um homem foi baleado durante assalto a um lava-rápido, por volta das 15h50 de ontem, no Centro de São Caetano. A vítima foi internada e liberada no mesmo dia. Um carro foi levado pelos suspeitos.

Segundo a Polícia Civil, dois homens armados entraram no estabelecimento, que fica na Rua Rio Grande do Sul, e abordaram Laércio Novembrinho Nascimento, 60 anos, que seria o proprietário do lava-rápido.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os criminosos rendem Nascimento com a intenção de trancá-lo no porta-malas do veículo que lavava para ter mais tempo de fuga. Nesse momento, um dos homens dispara e acerta a perna da vítima que cai no chão. Na sequência, a dupla pega a chave de um outro automóvel que estava no lava-rápido e foge. O veículo foi localizado, por volta das 20h, na Rua Calábria, em Santo André.

Os suspeitos seguem foragidos e as investigações estão sendo conduzidas pela 1º DP (Delegacia de Polícia) de São Caetano