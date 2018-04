Sheron Menezzes comemora seis meses do filho: Nunca fui tão feliz

19/04/2018 | 16:11



Já fazem seis meses desde o nascimento do filho de Sheron Menezzes, Benjamin, e é claro que a atriz não poderia deixar uma data dessas passar em branco, né?

No Instagram, Sheron compartilhou uma foto linda ao lado do filho, e escreveu um textão cheio de amor se declarando para o pequeno:

Ah meu filho...Hoje você completa 6 meses! Eu acordei e comecei a escrever um texto lindo para você. Um textão mesmo. Nele eu te dizia o quanto eu sou grata a Papai do Céu por ter escolhido você, e nenhum outro, para ser meu filho e me completar de amor... Eu também te dizia que sou loucamente apaixonada por você...Te agradecia por ser tão maneiro, tão legal, tão meu parceiro... Nós fazemos tudo juntos não é? Eu preciso tanto de você que até pro trabalho te carrego comigo. Queria te acordar. Sempre quero... Fico com saudades...Você é perfeito passarinho! Sorri nas horas certas e derrete o coração de quem vê. Eu escrevia e sorria, e quando olhei pro lado você estava acordado me olhando... Não consegui fazer mais nada, só te devolver o olhar e te dizer através dele que te agradeço imensamente por me permitir ser tua mãe. Nunca fui tão feliz como nesses 6 meses. O outro texto vai ficar pra depois porque agora eu só consigo te amar... Sem pensar... Só quero sentir... Ah... hoje também é dia de amor em forma de vacina... Ish... Mas não esquece que mamãe te ama. Te amo e não é pouco... Te amo infinito passarinho.

A atriz gosta tanto de compartilhar a vida do filho com seus seguidores que ela fez até um Instagram para ele, onde sempre mostra o que o pequeno está fazendo. Além disso, Sheron também possui um Instagram com suas amigas Débora Nascimento, Keruse Bongiolo, Juliana Alves, Aline Dias e Adriana Alves, o Rede Baby Boom, onde todas compartilham suas experiências como mães.