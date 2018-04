Quadrilha invade casa e faz refém em Santo André

Do Diário OnLine



19/04/2018



Quatro homens invadiram uma casa na Rua Tanganica, 129, no Parque Oratório, em Santo André, por volta das 4h desta quinta-feira, e fizeram três vítimas, que foram agredidas na cabeça e amarradas em um quarto.

O Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) recebeu a informação do crime e avisou as viaturas de Radiopatrulhamento, Comando Força e Tático Comando, que foram até o local. Quando as equipes chegaram, os homens fugiram pelos telhados das casas.

Um dos vizinhos ouviu barulho de algo caindo no quintal e avisou a PM (Polícia Militar), que encontrou um homem caído no chão e, ao seu lado, um simulacro de arma de fogo.

No interior da residência foi encontrado um revólver calibre 32 com três munições picotas que haviam sido utilizadas pela quadrilha. Três homens seguem foragidos.

O caso foi registrado no 2º DP (Camilópolis) da cidade.