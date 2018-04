La même chose

Márcio Bernardes



19/04/2018 | 15:11



(São Paulo) – Perguntaram-me se o recém-eleito presidente da CBF é honesto. Respondi com duas justificativas: primeiro não o conheço e nem sei de qualquer fato que o desabone. No tempo em que eu era repórter tive uma longa convivência com Carlos Caboclo, pai de Rogério. Ele era diretor do São Paulo e sempre se mostrou um homem de atitudes decentes. Se o filho puxar para o pai... Segundo é difícil acreditar em alguém apresentado e endossado por Marco Polo Del Nero.

O processo eleitoral da CBF levanta suspeitas cabeludas. Não se entende a razão de a eleição ser agora e a posse da nova diretoria acontecer apenas em abril de 2019. Seria para fugir de demandas jurídicas, caso Del Nero seja expulso do futebol pela Fifa?

Os pesos de votos diferentes das federações e equipes das Séries A e B soam estranho. Mais estranho ainda é o fato de dois grandes opositores ao grupo de Del Nero, presidentes das federações de São Paulo e Rio de Janeiro, terem votado a favor da chapa de Rogério Caboclo. O que teria demovido esses dois cartolas? As federações, já sabemos como são cooptadas. E os clubes, como o Palmeiras, ultimamente críticos severos das entidades, também votaram a favor da situação. Fica difícil entender, concorda?

Personalidade e coragem tiveram Corinthians, Flamengo e Atlético-PR. O presidente eleito disse que iria prestigiar quem votou nele. Andrés Sanches, acertadamente, afirmou que os três clubes opositores devem ficar atentos. Suas torcidas também. E nós, mais ainda.

Quando a coisa aperta os cartolas da CBF dizem que ela é uma entidade privada, não recebe verba pública e por isso não tem de dar satisfação, senão para a Assembleia Geral. Há quem não pensa assim. CPIs foram abertas no Congresso e terminaram de forma lamentável. O Ministério Público abriu vários procedimentos e a justiça não define nada.

Nossa torcida é para uma boa administração. Quem ganha com isso é o futebol. A confirmar.

Verdade ou mentira?

O Flamengo teria assediado Fábio Carille e Rodriguinho. O presidente do clube nega. Técnico e jogador fazem cara de paisagem. Isso é ético ou aético? O tempo dirá a verdade e quem tem razão.