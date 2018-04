Ala do PSB espera Joaquim Barbosa com cartazes e pétalas de rosa

19/04/2018 | 14:48



A Negritude Socialista Brasileira, uma ala do PSB, espalhou bandeiras, cartazes e pétalas de rosa para esperar o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa, que vai participar da primeira reunião com a diretoria do PSB, em Brasília, na tarde desta quinta-feira, 19. "A Negritude Socialista Brasileira está feliz com a sua chegada", diz um dos cartazes.

Em outro, Barbosa é chamado de "nosso pré-candidato à Presidência". "A NSB, que desde o início acreditou e apoiou, lhe dá as boas-vindas e reitera o compromisso de união por um Brasil melhor", diz outro.

Segundo a secretária nacional da Negritude do PSB, Valneide Nascimento dos Santos, o grupo sempre apoiou a filiação do ex-ministro. "Nós sentimos muito orgulho de ter a possibilidade de ter um candidato negro", disse.

Ela contou que preparou uma ficha e um kit de boas-vindas para que Barbosa se filie à corrente interna do partido.