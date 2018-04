Após show em Miami, Anitta dispara para mídia internacional: - Eu era a única cantando pop no Brasil

19/04/2018 | 14:11



Anitta é uma das artistas brasileiras que ultrapassou barreiras e, agora, faz sucesso no exterior! Na última quarta-feira, dia 18, a Billboard divulgou um vídeo de Anitta em que ela comentava sobre ser a única mulher no headline do MiamiBash 2018, que rolou no último sábado, dia 14:

- É inacreditável - comentou a cantora após perguntarem como é a sensação de ser a única atração principal feminina.

No entanto, Anitta não poupou palavras para o veículo e comparou o começo internacional de sua carreira com o início da profissão, que deslanchou no Brasil:

- Foi a mesma coisa no Brasil, quando eu comecei. Eu era a única brasileira cantando pop.

Além disso, ao ser questionada sobre o lançamento de sua nova música, Indecente, a cantora disparou que amou ter gravado o vídeo clipe em sua casa:

- Foi incrível!

Inclusive, de acordo com Flávio Ricco, a Warner impôs o status de estrela internacional à cantora. Os preparativos para isso começarão no Rock in Rio Lisboa, em que suas entrevistas serão agendadas para rolarem num hotel (e com horários predefinidos!), da mesma forma que rola com as celebridades gringas.

Também na última quarta-feira, dia 18, Belo lançou a música que Anitta escreveu para seu amado, Thiago Magalhães, chamada Do Nada. A canção foi divulgada durante seu novo programa no Multishow, Anitta Entrou no Grupo. Logo em seguida, seu marido fez uma suposta declaração.

Porém, contrariando as expectativas de todo mundo, o depoimento foi direcionado à Belo, de quem Thiago é fã. O fato, então, fez Anitta abrir o coração e contar como a ideia da música surgiu:

- Eu sei que Thiago ama Belo. Inclusive, teve um aniversário dele que eu fiquei sem saber o que dar, já que ele é uma pessoa que tem tudo. Aí eu escrevi uma música, liguei pro Belo, pedi pra ele cantar e dei de presente de aniversário. Todo mundo estava louco para ouvir essa música.