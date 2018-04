19/04/2018 | 14:11



E parece que o namoro de Viviane Araújo pode estar próximo do fim. Segundo informações do colunista Leo Dias, a relação dela com o engenheiro Klaus Barros estaria bastante estremecida. Além disso, o rapaz não estaria mais tão ativo nas redes sociais da amada. Vivi assumiu o namoro com Klaus em março deste ano, em seu aniversário de 43 anos de idade.

No Instagram, entretanto, nenhum dos dois se pronunciou sobre o assunto. Nos stories, o engenheiro mostrou que estava no Rio de Janeiro, enquanto a dançarina está curtindo um resort em Fortaleza.

E aí, será que o namoro deles vai mesmo acabar?