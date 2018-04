Merkel indica estar disposta a chegar a acordo com a França sobre reforma da UE

19/04/2018 | 14:03



A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, indicou nesta quinta-feira que está disposta a chegar a um acordo com a França em relação à reforma na União Europeia. O presidente francês, Emmanuel Macron, tem desenhado planos ambiciosos para uma integração econômica mais ampla do bloco, mas alguns dos Estados-membros e alguns integrantes conservadores do partido de Merkel têm resistido às propostas.

Merkel, que foi confirmada há pouco para um quarto mandato à frente da maior economia da Europa, disse que está disposta ao menos a conversar sobre o assunto com Macron. "Sempre há diferentes pontos de vista quando se trata de opiniões da Alemanha e da França", afirmou a chanceler a repórteres durante uma coletiva de imprensa com o presidente francês. "Precisamos de debates abertos e, ao final, poderemos chegar a acordos."

Enquanto Alemanha e França concordam com a necessidade de proteger melhor as fronteiras externas da União Europeia e estabelecer uma política comum de asilo, não se sabe quanto a Alemanha apoiaria os planos de Macron de reformar a estrutura financeira do bloco. Fonte: Associated Press.