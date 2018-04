Polícia faz operação contra grupo que fraudava TV por assinatura

19/04/2018 | 14:00



O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) iniciou na manhã desta quinta-feira, 19, a Operação Takedown contra um grupo de pessoas que fraudava serviços de internet e TV por assinatura de duas grandes operadoras. Com a ação dos criminosos, o prejuízo das empresas pode ter chegado a R$ 3 milhões.

De acordo com informações do Deic, o grupo é suspeito de criar um esquema de acesso aos servidores de empresas de internet e TV e alterar a base de valores dos pacotes, chegando a reduzir até 90% o valor lançado pelas companhias no boleto oficial. Para obter o dinheiro, os criminosos criaram uma linha de pagamento própria cobrada diretamente do cliente.

Segundo o delegado José Mariano de Araújo Filho, coordenador da operação, mesmo assinantes legítimos das empresas eram enganados porque acreditavam estar contratando o serviço de um representante autorizado.

As investigações foram feitas pela 4ª Delegacia DIG (Investigações de Crimes Cometidos por Meios Eletrônicos) durante um ano e descobriram o esquema de uma empresa de soluções de informática em Barueri. Segundo a DIG, o proprietário é ex-funcionário do alto escalão de uma das operadoras prejudicadas e criou um servidor próprio com uma linha de acesso ao banco de dados dos clientes da antiga empresa.

As empresas de instalação de equipamentos de televisão e informática que se interessavam pelo serviço desembolsavam de R$ 3 mil a R$ 5 mil para participar das fraudes por 15 dias.

A ação irá cumprir 22 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Barueri, Jandira, Mogi das Cruzes e Osasco.