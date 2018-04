No Maria Lenk, Pedro Spajari faz 2º melhor tempo de 2018 no mundo nos 100m livre

19/04/2018 | 13:37



Pedro Henrique Spajari foi o grande destaque das eliminatórias desta quinta-feira do Maria Lenk, o Troféu Brasil da natação. No classificatório dos 100 metros livre, o nadador do Pinheiros registrou a segunda melhor marca do mundo em 2018 na prova ao cravar o tempo de 47s95.

O resultado deu a Spajari a liderança do classificatório com boa folga para os seus concorrentes, sendo que no mundo neste ano ele só fica atrás dos 47s87 do japonês Katsumi Nakamura. Marcelo Chieirighini ficou na segunda posição, com 48s60, e Gabriel Silva Santos foi o terceiro, com 48s73, completando o trio do Pinheiros. Já Bruno Fratus, do Minas, foi o quarto melhor, com 49s15.

A disputa feminina dos 100m livre foi muito equilibrada, com três nadadoras na cada dos 55 segundos. Daynara de Paula do Sesi, liderou com 55s64 e uma vantagem de 0s04 para Manuella Lyrio, do Pinheiros, e 0s1 para Gracielle Herrmann, do União.

A prova dos 100m livre no Maria Lenk não conta com a participação de Cesar Cielo. E nesta quinta-feira o nadador do Pinheiros disputou as eliminatórias dos 50m costas, avançando à final em terceiro lugar, com 25s62. Ele foi superado por Guilherme Guido, também do clube paulistano, com 25s08, e Gabriel Fantoni, do Minas, com 25s53. Já o evento feminino teve a holandesa Kira Toussaint, do Minas, na primeira posição com 28s54.

Na disputa dos 200m borboleta, Giovanna Diamante, do Pinheiros, avançou em primeiro lugar, com 2min13s13. Já a disputa masculina foi liderada por Kauê Carvalho, do Corinthians, com 1min59s00, seguido de Kaio Márcio, do Minas, com 1min59s32.

Nos 50m peito, João Luiz Gomes Júnior, do Pinheiros, garantiu a liderança com 27s12. E ele foi seguido por um empate entre Felipe França, da Unisanta, e Pedro Cardona, do Pinheiros, com o tempo de 27s32. Já a melhor marca feminina foi de Jhennifer Conceição, do Pinheiros, com 31s03, logo à frente da lituana Ruta Meilutyte, que compete pelo Flamengo, com 31s17.

As finais das provas que tiveram as eliminatórias realizadas nesta manhã serão disputadas a partir das 18 horas desta quinta-feira no Parque Aquático Maria Lenk.