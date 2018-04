Thais Fersoza relembra parto de Teodoro: Foi muito mágico

19/04/2018 | 13:11



Thais Fersoza resolveu compartilhar com seus fãs como foi o parto de Teodoro, seu segundo filho com Michel Teló, que está com pouco mais de oito meses de vida. Em seu canal no YouTube, onde costuma falar sobre suas experiências com a maternidade, ela contou detalhes dos momentos anteriores a cesárea, que aconteceu no dia 26 de julho de 2017.

- Foi muito emocionante! A gente estava meio que estava pensando para programar o Teodoro para nascer no dia 28 de julho. Como eu tinha que fazer mesmo uma cesárea, a gente estava tentando deixar meio que pré-marcado até para o Michel poder junto, participar do momento, ele sempre fez questão absoluta. A gente até pensou em marca. Mas depois a gente falou: quer saber, vamos deixar acontecer que é muito mais legal e incrível, né? Mas sabia que ia rolar depois do dia 25 pelo número de semanas. Sempre fiz muitas cenas de parto, costumo brincar que eu já pari muitas vezes em novela. Mas quando eu fazia cenas de parto, as contrações eram aquela coisa. Fiz uma cena em uma minissérie, se o parto do Teodoro e da Melinda tivesse sido daquele cheio seria um show de horrores, porque era uma gritaria, uma força. Era a referência que eu tinha.

Durante o vídeo, ela ainda explicou como começaram as contrações que indicavam que Teodoro estava prestes a nascer, mas que ela não percebeu:

- Num domingo, fomos almoçar na casa do meu cunhado e comecei a achar a barriga diferente, tava ficando grande, estufando. E todo mundo falava que o Teodoro era enorme, que o bebê era grande. Eu falei que achava que tava chegando a hora, a barriga estufava e depois relaxava. Dor no pé da barriga e nas costas. Eu pensava nas cenas de novelas naquelas cenas de contração e quilo que eu estava sentindo eu achei que era pelo neném grande, ele não encontrava mais posição na minha barriga, por isso eu tava sentindo aquelas coisas. Não. Eram as contrações. Nunca havia passado pela minha cabeça que eram as contrações.

No dia seguinte, uma segunda-feira, ela foi ao médico e descobriu que o parto estava cada vez mais próximo de acontecer:

- Ela foi fazer o ultrassom e não conseguiu porque eu estava tendo inúmeras contrações, uma atrás da outra. Ela fez o exame e falou: Que ta acontecendo com sua barriga que está dura? Ela foi me examinar e não conseguiu fazer o ultrassom, porque eu tava tendo inúmeras contrações, uma atrás da outra. Ela disse: Não dá, não consigo fazer o ultrassom. É agora, você está parindo a qualquer momento, ele quer sair, chegou a hora dele. Ele está pedindo para sair. É daqui pro hospital. Falei: Não é bem assim. Eu tenho uma filha de quase um ano, eu preciso dar um beijo nela, explicar o que está acontecendo. Saí da consulta e vim direto para casa. Cheguei em casa quase oito da noite. Peguei a Melinda e expliquei tudo para ela. Arrumei a mala do Teodoro, a minha mala, que eu não tinha feito nada ainda, pegamos a música do Teodoro e fomos para a Pró-Matre.

Ao chegar na maternidade, Thais Fersoza contou que começou a curtir os momentos antes de Teodoro chegar:

- Chegamos lá eram uma dez horas, esperei muito por esse momento, queria muito que tivesse rompido a bolsa, não rompeu, mas só de ter sentido as contrações, já fiquei muito feliz. E quando você realiza na sua cabeça que tá na hora, que tá nascendo, que você tá tendo cinco contrações, você começa a entender. Eu comecei a entrar no clima, viver aquele momento. Eu acho que eu tive seis ou sete contrações em 20 minutos. Resultado, a doutora Carla falou que era naquela hora.

Mas a atriz ficou preocupada pois sua família não estava presente no momento:

- Eu pensei friamente que era importante o Michel estar, claro. Mas poxa, família não estava, não vai participar. Aí pensei: meus pais não vão estar aqui, minha mãe vai sofrer pra caramba. Meus pais, pais do Michel estavam no da Melinda, quando ele ficar maior vai ficar chateado que as avós não estavam presentes no parto dele. Eu fico sempre achando que o que foi pra ela tem que ser igual pra ele. Não dava pra ninguém vir. A gente falou ok. Foi muito especial e mágico poder viver esse momento só eu e Michel, Também foi especial sabe, o nascimento do Teodoro foi cercado de emoções.

Momentos antes de dar à luz, Thais confessou que ficou bastante nervosa:

- A grande preocupação era que eu tinha uma cicatriz recente de cesárea, elas tinham medo de ter rompimento do útero aonde tava cicatriz da cesárea pelo peso. Eu falei que estava nervosa, falava e minha boca tremia, minha mão tremia. Eu nunca senti isso e falei que não queria assim. Ele precisa de ambiente de harmonia e paz para vir ao mundo. Vamos sossegar , respirar. Respirei, Michel estava comigo o tempo todo. E assim a gente conseguiu se acalmar e fomos para o parto.

Thais acabou encerrando o vídeo sem revelar o que aconteceu após o nascimento de Teodoro. A atriz garantiu que o vídeo, que você confere abaixo, terá uma segunda parte para contar o fim desse dia para lá de emocionante.