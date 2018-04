Victoria Beckham recebe desaprovação de Stefano Gabbana nas redes sociais

19/04/2018 | 13:11



Treta com estilo! Victoria Beckham recebeu uma chuva de mensagens lhe desejando feliz aniversário na última terça-feira, dia 17, quando completou 44 anos de idade. Uma pessoa bem conhecida no mundo da moda, entretanto, preferiu seguir a direção contrária e manifestou sua desaprovação em relação à estilista - esposa de David Beckham e ex-Spice Girls.

Stefano Gabbana, criador da grife Dolce & Gabbana ao lado de Domenico Gabbana, descurtiu uma foto que parabenizava a estilista, publicada no Instagram da Vogue Brasil. A postagem recebeu um comentário de Stefano com três emojis com o simbolo da descurtida.

Nos comentários, os seguidores não deixaram o fato passar despercebido. Uma usuária chamou o estilista de afrontoso e houve quem disse preferir Victoria a Stefano.

A amizade entre os dois grandes nomes da moda foi por água abaixo em 2014. Na ocasião, Stefano criticou o trabalho de Victoria ao jornal Telegraph, chegando a comparar suas roupas a de marcas de fast fashion, como Zara e H&M:

- Ela é uma amiga. Ela faz um bom trabalho, mas... para nós, ela não faz do mesmo modo que uma fashion designer.