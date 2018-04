PF faz operação contra fraudes em fundos de investimento

19/04/2018 | 12:38



A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 19, a Operação Gatekeepers, com o objetivo de combater fraudes relacionadas a fundos de investimento. São cumpridos nove mandados de busca e apreensão (cinco em Porto Alegre e quatro no Rio de Janeiro), além de ordem de busca e apreensão de três veículos em Porto Alegre e bloqueio de ativos em nome de 20 pessoas físicas e jurídicas.

Os mandados foram expedidos pela 7ª Vara Federal de Porto Alegre e são investigados crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de lavagem de dinheiro.

A investigação começou há cinco anos com a apuração de aportes feitos por um fundo de previdência privada gaúcho em um fundo de investimentos.

Este último aplicava os valores em empresas de construção civil sem que houvesse a devida execução de obras públicas.

No decorrer da investigação, se identificou ligações do grupo com obras de revitalização urbana em Porto Alegre. São investigadas possíveis movimentações de recursos para pessoas ligadas à administração, inclusive com a aquisição de bens de alto valor, como veículos de luxo.

O termo Gatekeeper, além do significado em inglês de "porteiro" ou até mesmo "guardião", também tem uso no mercado financeiro, estando ligado a pessoas ou instituições de credibilidade que atuam em processos de análise de conformidade, verificação e certificação.