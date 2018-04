Shonda Rhimes muda o final de Scandal de última hora e pega atores de surpresa

19/04/2018 | 11:11



É, parece que não é só o público que sofre nas mãos de Shonda Rhimes! Em entrevista ao The Wrap, a atriz Bellamy Young contou que, um dia antes do término das gravações de Scandal, todo o elenco recebeu um e-mail com o título TUDO MUDOU - bem assim mesmo, com letras maiúsculas.

- Nós literalmente recebemos um e-mail que dizia Estamos enviando a todos um corte nesta noite - algo que eles nunca, nunca, nunca, nunca fazem - TUDO MUDOU - em letras maiúsculas - BASTANTE. Por favor, assistam antes que vocês falem com a imprensa. Então aparentemente é bem diferente. Mas esta sempre foi a alegria de trabalhar na Shondaland: o último corte dela é também o seu último rascunho.

Young, que interpreta Mellie na trama, também explicou que, naquele mesmo dia, eles não receberam os roteiros que costumavam sempre.

- Mais cedo naquele dia eles não nos mandaram páginas coloridas - a gente recebe páginas azuis, verdes, amarelas, que acompanham as mudanças nos roteiros assim que eles saem - e eles não mandaram essas páginas para todo mundo só porque eles pensaram que poderiam nos sobrecarregar. Mas então, por exemplo, eu me lembro daquele episódio com Lena Dunham. Quando fizemos a leitura do episódio, ela viveria. Então eu liguei a TV para assistir, e ela morreu. Coisas significantes assim mudam. E às vezes é só edição, tipo, Shonda vai priorizar algumas outras histórias e mudar algumas para cinco episódios à frente. Nós aprendemos que não devemos comentar nada até vermos o episódio. E normalmente não vemos até que possamos twittar sobre ele.

Tenso, não é?