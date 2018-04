19/04/2018 | 11:11



Alexandre Nero será pai pela segunda vez! Procurada, a assessoria de imprensa do ator confirmou que sua esposa, Karen Brusttolin, está grávida de quatro meses. O casal espera por mais um menino, já que já são pais do pequeno Noá, de apenas dois anos de idade.

Desde novembro do ano passado, Alexandre está no sertão paraibano gravando a supersérie Onde Nascem Os Fortes e, por isso, acompanha a gestação da esposa de longe. A previsão é de que, após a estreia da trama na próxima segunda-feira, dia 23, o elenco deixe a locação no interior da Paraíba e continue as gravações no Rio de Janeiro.

Até então, tanto Karen quanto Alexandre não comentaram sobre a gravidez nas redes sociais.