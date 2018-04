Finalistas se emocionam com vídeos antigos: - Começa uma grande amizade

19/04/2018 | 11:11



Seja para 15 participantes ou para apenas quatro, não há uma semana no BBB que passe livre de festas! Na última quarta-feira, dia 18, não foi diferente e os finalistas vestiram seus looks e se jogaram na pista de dança. Claro que rolou brinde e Ayrton deixando um recadinho fofo: - Aqui nessa casa, começa uma grande amizade.

Os brothers e sisters também se divertiram assistindo a vídeos antigos deles no reality. Cada cena que aparecia Wagner, Gleici vibrava gritando o nome do boy: - Eu peguei o cara mais gato e fiz amizade com a mais gata. Ê saudade, não?! Aliás, falando em saudade, Ayrton também ficou todo emocionado quando viu Eva, sua companheira, na tela.

Em um momento fofo, Ana Clara e Gleici falaram de Mahmoud e a carioca disse que ele é a primeira pessoa que eu quero abraçar, depois da minha família, é claro. Ana também disse que queria viver tudo de novo e ouviu da amiga: - Ana, é tão legal estar aqui contigo, sabia? Que fofas!

Ayrton também ouviu uma declaração para lá de fofa, dessa vez da filha: - Te amo demais, papai, disse Ana. Todo mundo com as emoções à flor da pele nessa reta final, hein?!

Mas a festa contou com muita diversão! Para fechar com chave de ouro, Kaysar sensualizou na estrutura do escorregador e todos os finalistas acabaram entrando na vibe do sírio.

Chegou o dia de descobrir quem é o mais novo milionário do Brasil. Nesta quinta-feira, dia 19, é a grande final e a gente quer saber, para quem você está torcendo: Família Lima, Gleici ou Kaysar?