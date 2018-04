José Loreto publica foto de parto de Débora Nascimento

19/04/2018 | 11:11



José Loreto matou um pouquinho da curiosidades dos fãs e publicou pela primeira vez uma foto do parto de Débora Nascimento, que deu à luz Bella, no sábado dia 14. Sem mostrar o rostinho da primeira filha do casal, o ator apenas registrou um momento em que aparece segurando a mão da esposa.

Enquanto Loreto apareceu usando uma roupa hospitalar escrito Eu sou papai, Débora tinha no braço a pulseira de identificação para os pacientes da maternidade. Na legenda, apenas escreveu:

Um nó de amor que originou uma vida Bella.

Após o nascimento da criança, os novos papais do pedaço ainda não publicaram uma foto da criança, apenas contaram que mãe e filha passavam bem e que Loreto estava bastante emocionado com a chegada de Bella.

Durante a gestação, Débora Nascimento publicou fotos em que exibia o barrigão de grávida e até chegou a falar sobre sua primeira experiência como mãe, frisando que os hormônios estavam à flor da pele.