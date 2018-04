Astro de Todo Mundo Odeia o Chris provoca fãs brasileiros em vídeo

19/04/2018 | 11:11



Tyler James Williams, o Chris, de Todo Mundo Odeia o Chris, é constantemente bombardeado no Instagram com comentários dos fãs brasileiros, que sempre postam bordões repetidos da série na rede social do ator. O assédio chegou a ser tanto, que Tyler certa vez bloqueou comentários.

Agora, parece que ele conseguiu fazer graça com a situação, já que participou de uma propaganda justamente brincando com esse assédio todo dos fãs do Brasil! Em um vídeo, dublado, o astro começa dizendo:

- Não importa a parada que eu poste, vocês estão sempre lá comentando as mesmas coisas de novo e de novo e de novo.

Ele explica uma nova ação de uma rede de fast food e, em seguida, aparece na tela diversos comentários de brasileiros repetindo uma mesma frase. É a deixa de Tyler para fazer mais piadas:

- Quer saber, se muda logo pra minha casa, por que não? A gente é tipo família. Eu não aguento mais galera, pra mim chega, já deu!

Muito legal, né?