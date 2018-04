Terremoto de magnitude 5,5 atinge a região sul do Irã

19/04/2018 | 11:01



Um terremoto de magnitude 5,5 atingiu a região sul do Irã, segundo informou o Serviço de Levantamento Geológico dos Estados Unidos (USGS) nesta quinta-feira, 19. O abalo ocorreu próximo da única usina nuclear em operação no país e foi sentido também nos países ao redor do Golfo Pérsico.

Não houve relatos imediatos de danos ou ferimentos. O USGS afirma que o terremoto ocorreu às 6h34 local, a cerca de 100 quilômetros a leste de Bushehr, cidade onde fica a usina.

A televisão estatal iraniana afirmou que o epicentro aconteceu próximo à cidade de Kaki. Ainda de acordo com o a TV, nenhum dano foi registrado na usina de Bushehr, que já sofreu outros abalos no passado e foi construída para resistir a danos causados por tremores. O terremoto não afetou as operações de rotina no local, conforme noticiou a agência de notícias Fars.

O Crescente Vermelho iraniano, versão muçulmana da Cruz Vermelha, afirmou que o epicentro fica numa área pouco povoada.

No Bahrein, reino insular da Arábia Saudita, houve relatos de pessoas que sentiram o terremoto e foram retiradas dos prédios. O abalo também foi sentido no Catar, onde prédios foram esvaziados na área de West Bay, em Doha. No Kuwait, o tremor também foi sentido.

Segundo o USGS, a profundidade do terremoto foi a 10 quilômetros. Abalos sísmicos superficiais geralmente têm danos mais amplos, o que não ocorreu. Fonte: Associated Press.