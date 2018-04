Obras de não ficção impulsionam venda de livros e setor registra crescimento

19/04/2018 | 11:00



O varejo do mercado editorial brasileiro teve um primeiro trimestre positivo em 2018: o 3º Painel das Vendas de Livros no Brasil mostra um crescimento de 8,76% em volume e 14,28% em valor no comparativo com 2017.

Apresentado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e pela Nielsen, o relatório tem como base o resultado da Nielsen BookScan Brasil, que apura as vendas das principais livrarias e supermercados no País.

O resultado também é positivo em comparação ao terceiro período de 2017: crescimento de 17,75% em volume e de 18,98% em faturamento. Segundo o relatório, livros de não ficção foram os maiores responsáveis pelos bons números neste intervalo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.