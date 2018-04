Espiral do tempo e os dois perdido

Do Diário do Grande ABC



Não é sobre Lula e Aécio, fica tranquilo. Valeria a pena refilmagem hoje de O Túnel do Tempo. Era tosco, mas muito caro para a época. Se 52 anos depois ainda não conseguimos nem chegar perto de inventar a tal máquina do tempo, muito menos de evoluir, melhor mantê-la na ficção. Parece mais divertido. Os dois cientistas, Tony e Doug, enviados através da máquina, que chamava Tic-Toc, eram daqui observados por uma ‘tevezona’. Monitorados por um general, uma cientista, a Dra. Ann, com cabelo de laquê e que vivia desmaiando nos episódios, mais uns assistentes malucos e segurança com capacete de guarda.

Imagino como seria viagem deles aos dias de hoje aqui no Brasil. Iam se sentir em casa com tanta gente falando em esquerda e direita, invasão comunista, repressão, racismo, liberdade, golpe militar, cantando o Hino Nacional. Iriam ficar chocados como os costumes encaretaram de vez. E ficariam totalmente à vontade com alguns objetos de decoração e até com as vestimentas modernas, a tal modernidade que vive entrando na máquina do tempo atrás de referências. Ficariam, no entanto, perplexos quando baixassem na ‘Sala da Justiça 2018’, onde se reúnem os vetustos e as vetustas, ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal. Iam pedir para sair correndo e a máquina poderia errar e derrubá-los em Curitiba, onde agora seriam confundidos com promotores, um deles pela aparência até com o próprio juiz Sergio Moro, ou apenas tidos como X-9 infiltrados se passassem pelo acampamento dos militantes pró-Lula liderados pela ‘Narizinho Lula da Silva Gleisi Hoffmann’ e seus amigos.

Os cientistas se esconderiam atrás da porta para rir dessa ‘genial’ ideia de acrescer Lula ao nome e tentariam entrar em contato com a base – primeiro para serem retirados daqui rapidamente logo que possível – bastante surpresos com os retrocessos que logo observariam. Sentir-se-iam bobos – e até um pouco frustrados – quando descobrissem que nesse meio-tempo houve a criação da internet e das tais redes sociais. Espécie de túnel do tempo como previram e tanto desejaram criar, onde as pessoas ficam andando para frente e para trás, ou em círculos, perdidas, habitando estranhos mundos que imaginam viver na realidade, como guerreiros empunhando espadas que nada mais são do que pontas de dedo que digitam impropérios uns contra os outros, notícias falsas e verdades pela metade.

Nossos dois cientistas também ficariam abismados como nessa nossa época parece que nunca se entendeu tanto e se falou tanto de Direito e leis. Nunca se tentou tanto que as coisas fossem censuradas, se desrespeitou tanto a liberdade obtida a duras penas. ‘A distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente’, bem pensou Albert Einstein.

Marli Gonçalves é jornalista.

