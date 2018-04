Rigor necessário

Do Diário do Grande ABC



19/04/2018 | 10:43



Lei federal que passa a vigorar hoje endurece a pena para motoristas que provocarem acidente com morte ou lesão corporal. Alteração no CTB (Código de Trânsito Brasileiro) dobra o tempo máximo de detenção, de quatro para oito anos, e acaba com a possibilidade de pagamento de fiança a quem se envolver em episódios desse tipo depois de ter ingerido bebida alcoólica. Maior rigor na punição é bem-vindo, mas não suficiente para diminuir os números de ocorrência. Só fiscalização mais eficiente pode reduzir os índices, que assustam a população do Grande ABC cada vez que são divulgados.

Além de tornar a lei mais rígida, outro fato a ser comemorado é que a revisão no texto põe fim a uma das dúvidas mais frequentes na apuração e no julgamento de motoristas envolvidos em acidentes com vítimas fatais ou gravemente feridas. Discussões sobre a natureza do crime, se dolosa ou culposa, tomavam tanto tempo dos advogados de acusação e defesa que, em muitas ocasiões, o caso prescrevia antes da sentença.

A partir de agora, com o entendimento de que os réus devem responder por homicídio culposo, ou seja, que agiram com imprudência, negligência ou imperícia, mas não com intenção de matar ou ferir, os processos devem ser agilizados. Ao aclarar a legislação, espera-se que passe a ser mais efetiva, além de mais temida, conforme acredita o redator da lei federal e presidente da Comissão de Direito Viário da OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo), Maurício Januzzi.

Para que a mudança na legislação desestimule os brasileiros a dirigir depois de se embriagarem, todavia, será preciso investir bastante em fiscalização. Afinal, de nada adianta lei rigorosa se não há ninguém para flagrar quem a está desrespeitando. Como bem definiu Januzzi, não basta possuir o instrumento que coloca na cadeia o motorista bêbado. É preciso que os agentes policiais estejam nas ruas para garantir o estrito cumprimento das regras. Especialmente nos fins de semana, no período da noite, e nas imediações de bares e restaurantes.