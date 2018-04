TCM de São Paulo libera concessão de cemitérios após 7 meses

19/04/2018 | 09:40



O Tribunal de Contas do Município (TCM) liberou nesta quarta-feira, 18, o processo de concessão dos 22 cemitérios de São Paulo, do Crematório da Vila Alpina e do Serviço Funerário, barrado pelo órgão em setembro de 2017 por causa de irregularidades no edital, como ausência do valor mínimo das concessões e quantidade de jazigos que serão privatizados.

O processo ainda está em fase inicial, de recebimento de estudos da iniciativa privada para definir o modelo de concessão. Agora, a previsão é de que a licitação seja concluída até o fim do ano e não mais neste semestre. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.