Balbuena confirma acordo por renovação e diz que só falta assinar com Corinthians

19/04/2018 | 08:15



Balbuena assegurou que chegou ao fim a longa novela sobre sua renovação de contrato e, enfim, o zagueiro assinará um novo vínculo com o Corinthians. A revelação foi realizada pelo paraguaio após a vitória por 1 a 0 sobre o Independiente, na Argentina, pela Copa Libertadores.

"Já estava tudo acertado há mais de dez dias, depois da final contra o Palmeiras (do Paulistão) acertamos tudo. Faltava uma questão burocrática. Saíram muitas mentiras, mas sempre fiquei tranquilo. Se não for amanhã (quinta-feira), vai ser nesses dias que vamos assinar. Estou feliz", comemorou o defensor.

O paraguaio tem contrato até dezembro e a negociação para renovar o vínculo começou no ano passado. Segundo o atleta, o desfecho demorou para acontecer porque seus agentes vivem na Argentina e não conseguiam achar uma brecha na agenda para vir ao Brasil conversar com os dirigentes corintianos.

O diretor de futebol do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, aproveitou a viagem e o jogo com o Independiente para conversar com os representantes do paraguaio e acertar os últimos detalhes. O novo vínculo deve ser válido por quatro anos.

Em relação ao bom resultado obtido fora de casa, Balbuena destacou a boa marcação do time, que ainda não levou gols em três jogos pela Libertadores. "Logicamente o compromisso quando não tem bola é de todos e estamos de parabéns na hora de defender. Sabíamos que íamos encontrar uma equipe de qualidade e conseguimos aproveitar os espaços deixados atrás para chegar ao gol", celebrou.