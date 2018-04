Três mulheres e as várias formas de afeto

19/04/2018 | 08:01



Diretor de Gata Velha Ainda Mia, Rafael Primot dirige agora Todo Clichê do Amor com Maria Luísa Mendonça, Marjorie Estiano e Débora Falabella. A prostituta que quer ser mãe, a madrasta que quer seduzir a enteada no enterro do pai da garota. Cada uma melhor do que a outra.

Todo Clichê do Amor

(Brasil/2017, 83 min)Dir. de Rafael Primot. Com Maria Luisa Mendonça, Débora Falabella

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.