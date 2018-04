'Um monstro. Um bandido. Quero que pague por tudo', diz pai de ex-jogador abusado

19/04/2018 | 06:00



Régis Santana, o pai de Ruan Petrick, ex-jogador do Santos que teria sofrido abuso sexual nas categorias de base do clube, interrompe a conversa com ovárias vezes. E chora. O locutor de lojas soube dos abusos, que teriam acontecido oito anos atrás, apenas na semana passada, quando Ruan teve a possibilidade de voltar ao Santos, mas não quis. O motivo: medo de reencontrar o coordenador, na época olheiro, que teria abusado dele. Régis afirma que tem dois filhos com potencial para o futebol, mas dificilmente a família terá novos jogadores.

Por que o Ruan demorou tanto tampo para contar o que havia acontecido com ele?

Ele falou que estava com medo e com vergonha. Medo de ficar marcado por isso e vergonha do que as pessoas iam pensar. Além disso, ele queria ser jogador de futebol e sabia que denunciar esse caso poderia acabar com a carreira dele. Ele se sentiu preparado e falou que não ia mais sofrer.

Como ele está agora?

Está firme, está sereno, mas só de olhar para ele eu tive muitas respostas para perguntas que eu me fazia nos últimos anos.

Como assim?

Ele sempre foi um menino triste e cabisbaixo. O delegado falou que dava para perceber como ele estava sofrendo.

O senhor acha que isso prejudicou a carreira dele?

Isso matou a carreira dele. Ele passou por vários clubes e as pessoas diziam que ele tinha problemas disciplinares. Ele começou a beber. Mas eu não sabia a raiz dos problemas. Hoje, eu sei o motivo.

Como o senhor se sente?

Não gostaria que ninguém passasse por isso. Não queria abraçar meu filho e pensar em tudo o que ele passou.

O senhor falou com alguém do Santos?

Sim, eu fui lá ontem (terça-feira). Eu fui contar para eles tudo o que tinha acontecido. Na primeira conversa, ele mostraram certo interesse em defender o Lica. Quiseram mostrar que meu filho estava sendo usado pela oposição para atingir o presidente e que era um problema político.

O que o senhor respondeu?

Falei que meu filho não tinha necessidade de mentir. Não tenho relação nenhuma com a política do Santos. Eu sou de Marabá (PA). Eles só mudaram o rumo da conversa quando eu disse que eu estava lá no dia em que meu filho sofreu abuso. Eu estava lá em 2010, na mesma casa. Eu apertei a mão do Lica e agradeci pela chance de jogar no Santos. À noite, ele foi aliciar meu filho. Quando disse isso, eles abaixaram um pouco o tom. Eles afastaram o Lica do cargo, mas eu acho que o Santos está protegendo um pedófilo. Não acreditaram muito na minha conversa.

Hoje, o que o senhor pensa sobre o Lica?

Ele é um monstro. Um bandido. Quando eu fui falar com ele lá atrás, antes de saber dessas coisas, ele me disse que meu filho era um craque e que tinha um grande futuro no Santos. Mas ele nem tinha visto meu filho jogar futebol. Como pode isso?

O que o senhor pretende fazer?

Não quero nada do Santos. Não quero que meu filho jogue no Santos. Nem indenização. Mas quero que ele pague pelo que ele fez com meu filho e comigo. Eu repito: eu estava lá.

O senhor vai ficar em São Paulo ou na cidade de Santos?

Vou voltar para minha cidade. Sou de Marabá. Se eu não conseguir nenhum clube para o meu filho, ele volta comigo para jogar lá.

O Ruan joga futebol lá?

Sim, ele joga na seleção de Ipixuna do Pará, cidade próxima a Marabá. Ele é meia-esquerda, sabe jogar.

O senhor acha que ele poderá voltar a jogar?

Ele está treinando na Portuguesa Santista, foi o clube que abriu as portas para ele, mas o futuro dele é incerto. Não sei o que vai acontecer. As portas podem se fechar de vez. Mas espero que alguma se abra. Surgiu um interesse da Áustria.

E a mãe dele?

Eu sou separado dela há vários anos. Ela ainda não sabe. Vai ficar sabendo pelos jornais, mas não vai querer que ele jogue mais. Acho que a família inteira vai abandonar o futebol.

Existem outros jogadores na família?

Tenho nove filhos. Os dois mais novos são bons de bola. Já falaram para eu levá-los em algum clube para fazer testes. Eu estava até com esperança até agora. Mas agora não vai dar mais. A gente vai ficar sempre pensando no que aconteceu.

O senhor não vai querer que eles continuem a carreira?

Vai ser difícil. É um sonho que acabou. Vão encerrar a carreira sem ter começado a jogar futebol de verdade.