Azulão traz outro reforço de olho no Paulistão-2019: lateral Gerley

da Redação



19/04/2018 | 07:00



O São Caetano está em período de férias antes de iniciar a preparação à Copa Paulista, mas a diretoria segue trabalhando no intuito de reforçar o elenco sobretudo para o Campeonato Paulista de 2019.

Depois do meia Rafael Sayão, trazido do Rio Claro e já emprestado ao Itumbiara-GO para disputa do Brasileiro da Série D, agora foi a vez do lateral-esquerdo Gerley, que disputou o Estadual pelo Bragantino, foi revelado pelo Grêmio, ganhou status no Caxias e soma passagens por Palmeiras, Bahia, Ceará, Náutico e outros. O atleta também deverá ser cedido.