Em busca de virada, S.Paulo decide vaga na Copa do Brasil

19/04/2018 | 07:00



O futuro do São Paulo na Copa do Brasil será decidido hoje, a partir das 19h15, diante do Atlético-PR, no Estádio do Morumbi. O Tricolor, que perdeu o primeiro jogo por 2 a 1, sonha com a classificação às oitavas de final para continuar a busca pelo título inédito.

Para seguir no campeonato, o clube precisa de vitória por dois gols de diferença. Se vencer apenas por um, a classificação será decidida na disputa por pênaltis, já que o gol marcado por visitante não é critério de desempate no torneio.

Os times adotaram a mesma estratégia na estreia do Campeonato Brasileiro, já que pouparam diversos atletas visando a partida de hoje. Do lado do São Paulo, Arboleda, Liziero, Petros e Tréllez estão descansados. Nenê também foi preservado, mas chegou a entrar no fim da última partida. O desfalque fica por conta do lateral-esquerdo Reinaldo, que está lesionado e permanecerá fora por um mês. Com isso, Régis vai jogar improvisado na posição.

Já o Furacão, além de estar com quatro vitórias seguidas na temporada, confia muito no esquema 3-6-1 adotado pelo técnico Fernando Diniz. O clube comemorou o título do Paranaense, está com vaga encaminhada na Copa Sul-Americana e largou de forma avassaladora no Brasileirão, ao vencer a Chapecoense por 5 a 1, na Arena da Baixada. Poupados neste último jogo, Paulo André, Thiago Heleno, Lucho González e Guilherme voltam à equipe nos lugares de Zé Ivaldo, Bruno Guimarães, Camacho e Ribamar, respectivamente.

A situação curiosa fica por conta do atacante Marcos Guilherme, que está emprestado pelos paranaenses até junho, mas ainda não sabe se poderá ficar no Tricolor até dezembro.

O atleta foi vaiado pela torcida atleticana no jogo de ida e acredita que não tem mais clima para voltar ao clube. “Não é nem a vontade do presidente nem a minha. Sinceramente, esperava recepção bem pior. Com o Dagoberto era dez vezes pior do que foi no meu caso”, disse.