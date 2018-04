Em um ano, Operação Sono Tranquilo aplica 4.847 autuações em Sto.André

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



19/04/2018 | 07:00



Implantada pela Prefeitura de Santo André em fevereiro do ano passado, a Operação Sono Tranquilo, que atua no combate à poluição sonora e aos pancadões, atingiu, no mês passado, a marca de 4.847 autuações em ações realizadas em 85 bairros do município, média de 12 por dia.

De acordo com o balanço divulgado ontem pela Prefeitura durante homenagem a policiais, guardas municipais e autoridades que integram o Comitê Integrado de Segurança do município, a maior parcela das autuações corresponde a multas aplicadas a motoristas.

Ao todo, foram 3.604 autuações em veículos diversos, ou seja, média de nove por dia. A operação acumula outras 899 multas para condutores flagrados com som alto em veículos (veja outros número acima).

Criada a partir de diagnóstico apontado pelo Comitê Integrado de Segurança, a operação tem coibido ocorrências de perturbação do sossego, recebidas em diversos canais de atendimento aos munícipes.

“A partir do momento em que recebemos a denúncia é feito trabalho integrado no local junto com equipes da GCM (Guarda Civil Municipal), polícias Militar e Civil, além de vários departamentos fiscalizadores”, explica o secretário de Segurança de Santo André, José de Oliveira Pinto.

Na avaliação do prefeito Paulo Serra (PSDB), além do trabalho fortalecer a redução de indicadores criminais, a operação também tem colaborado para que a administração municipal assuma seu papel dentro das ações de Segurança no município. “Através dessas operações, resgatamos o papel da Prefeitura, de participar da Segurança pública e de ter uma boa interlocução com as forças policiais. O mapa do crime é um só e podemos, com isso, maximizar esforços e recursos na fiscalização de atividades, reduzindo os índices de criminalidade e mostrando que este é um bom modelo de gestão, que tem trazido bons resultados”, explica.

Segundo o chefe do Executivo, o resultado do trabalho tem sido visto na eficácia não só da Operação Sono Tranquilo, como também da Operação Delegada Municipal, que coloca GCMs em plantões escalonados em regime de hora extra para reforçar a Segurança em bairros da cidade. “Tudo isso é resultado do trabalho desenvolvido pelo Comitê Integrado de Segurança.”

Na tentativa de fortalecer o trabalho da GCM, a Prefeitura de Santo André planeja reforçar o quadro da corporação com 30 novos agentes aprovados em concurso público. O chamamento deve ocorrer até o fim do mês.