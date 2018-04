Em Goiânia, Goiás derrota o Avaí e está nas oitavas de final da Copa do Brasil

18/04/2018 | 21:33



O Goiás garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O time esmeraldino recebeu o Avaí e venceu por 2 a 0 com gols de Giovanni, em cobrança de pênalti, e Carlos Eduardo. Mais de 20 mil torcedores acompanharam a partida no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

No jogo de ida, em Florianópolis, as equipes empataram por 2 a 2, portanto qualquer vitória garantiria a classificação dos goianos. O adversário da próxima fase será conhecido após sorteio nesta sexta-feira, já que nas oitavas de final as equipes que disputam a Copa Libertadores entram na Copa do Brasil, assim como o Bahia, campeão da Copa do Nordeste, o Luverdense, campeão da Copa Verde, e o América-MG, campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2017.

Empurrado pelo bom público presente ao estádio Serra Dourada, o time da casa começou mandando no jogo. Com mais posse de bola, o Goiás buscava uma pressão e trabalhava a bola na entrada da área, mas sem conseguir espaço para finalizar.

De tanto insistir, os mandantes tiveram a grande chance de abrir o placar aos 36 minutos, quando João Paulo derrubou Carlos Eduardo dentro da área. Giovanni cobrou o pênalti com tranquilidade, deslocando o goleiro Aranha, e deixou o time da casa em vantagem.

Na segunda etapa, o Goiás seguiu melhor e levava perigo ao gol de Aranha. Aos poucos, o Avaí passou a equilibrar as ações, principalmente em chutes de fora da área.

No entanto, aos 36 minutos, justamente quando o Avaí vivia o seu melhor momento no jogo e dava mostras de que poderia empatar, o time da casa matou o jogo. Carlos Eduardo escapou pela direita e tentou cruzar. A bola desviou em Judson e traiu Aranha, morrendo no fundo do gol.