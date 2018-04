Indígenas da região aguardam demarcação de terra há 16 anos

Vanessa de Oliveira

Do Diário do Grande ABC



19/04/2018 | 07:00



A garantia da continuidade da história e da cultura do povo indígena – que tem seu dia comemorado hoje – esbarra na dificuldade dessa população em conseguir a demarcação das terras onde vivem, como tentativa de assegurar os direitos da atual e futura gerações. Em meio a esse impasse vivem os 200 índios da aldeia Krukutu, localizada na divisa com o Riacho Grande, em São Bernardo.

A população integra a região conhecida como Tenondé Porã que, além de presente no município são-bernardense, passa ainda por Parelheiros (na Capital), Mongaguá e São Vicente (no Litoral). A área de 15.969 hectares (sendo 4.250 deles em São Bernardo e 3.000 no Parque Estadual da Serra do Mar), foi declarada pelo Ministério da Justiça, em maio de 2016, como de posse permanente e de usufruto exclusivo da etnia guarani. No entanto, o passo seguinte, no qual a Funai (Fundação Nacional do Índio) promove a demarcação física do espaço para posterior homologação pela Presidência da República, ainda não ocorreu, o que deixa a terra suscetível à ocupação por não índios.

“Mesmo (a área sendo) reconhecida pela Justiça, tem muita invasão e pessoas ruins que querem tirar algum proveito. Queremos cuidar dessa terra, que é do direito indígena também”, fala o cacique da aldeia Krukutu, Tupã de Oliveira, 31 anos.

A espera pela efetiva demarcação já dura 16 anos, segundo o índio. Na visão dele, a morosidade governamental em atender ao anseio, que é de todos os indígenas brasileiros, tem explicação na questão financeira. “O governo não quer (demarcar), porque não somos grandes produtores, a gente não pensa em enriquecer, pensa em viver com a família e manter a cultura”, diz o cacique. “Isso para a economia (do País) é ruim, então, o governo não tem interesse em fazer a demarcação de terra. Se a gente fosse indígena que fizesse indústria, com certeza iriam apoiar”, acrescenta.

A Prefeitura de São Bernardo informou que compete à administração manter a regularidade da norma federal e zelar por seu cumprimento. A Funai não se manifestou até o fechamento desta edição.

TRADIÇÃO

A proximidade com a metrópole não ameaça a preservação das tradições indígenas. O plantio de frutas, verduras e legumes é a principal fonte de sustento da aldeia Krukutu. “Meu marido trabalha de vigilante e ganha R$ 800. Quando sobra um dinheirinho, a gente compra arroz e feijão, mas não é todo dia que dá, então, a gente come banana frita”, conta Sonia Floriano, 30, mãe de quatro crianças. A caça, principalmente de tatu e de veado, garante reforço na comida. Alimentos fornecidos na escola instalada na área complementam as refeições.

A aldeia conta ainda com UBS (Unidade Básica de Saúde) e Ceci (Centro de Educação e Cultura Indígena). “A gente precisa de espaço para manter o quanto puder a nossa cultura, porque não é fácil manter dentro de São Paulo”, salienta o cacique.

Visibilidade é principal desafio do índio

Lembrados praticamente apenas no dia 19 de abril, os índios enfrentam desafio de se tornarem visíveis aos olhos dos órgãos governamentais e da sociedade. Isso é o que considera o pesquisador da situação dos povos indígenas no Brasil e professor de Direitos Humanos da Universidade Presbiteriana Mackenzie Flávio de Leão Bastos Pereira.

“A sociedade brasileira não conhece os povos indígenas. Existem em torno de 305 nações completamente diferentes umas das outras, com mais de 270 idiomas, culturas e cosmologias distintas. É uma riqueza cultural que só o Brasil possui, se comparado com outros países que têm povos indígenas”, destaca.

Para ele, a disseminação da cultura é fator essencial para a quebra de estigmas que cerca o índio. “A visibilidade é importantíssima para esses povos, de modo que se possa eliminar preconceitos infundados existentes, como, por exemplo, de que os índios não produzem, não trabalham.”

O índio da aldeia Krukutu Laurindo Karaí, 52 anos, destaca o reflexo do desconhecimento acerca do indígena. “Ouvimos muitos tipos de preconceitos, como o de que somos selvagens, por exemplo. O índio é a raiz da terra do Brasil”, fala.

A pouca atenção dada aos índios pelo poder público, no entanto, dificulta ainda mais a sobrevivência desse povo. “Tem sido mínima (a atenção), como demonstra a atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, condenando o Estado brasileiro por violações de direitos humanos no processo de demarcação e regularização fundiária da terra indígena em março de 2018”, salienta a professora coordenadora do curso de Ciências Sociais da Universidade Metodista de São Paulo, Claudete Pagotto.

“A supressão das terras indígenas equivale ao genocídio e etnocídio do ponto de vista cultural”, frisa Pereira.