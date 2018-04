Santuário em Mauá celebra Santo Expedito com festividade

Juliana Stern

Especial para o Diário



19/04/2018 | 07:00



Santuário de Santo Expedito localizado no Itapark, em Mauá, realiza, hoje, a 23ª festa em homenagem ao padroeiro das causas urgentes. Além de missa de hora em hora a partir das 6h, a programação contará ainda com shows e quermesse, com bebidas, lanches e o tradicional bolo – neste ano, terá 200 quilos.

As comemorações foram iniciadas ontem, com apresentações dos cantores Marcelo Balvian e Erivelton Modesto, que contaram com cerca de 1.000 pessoas. Para hoje, são esperados 5.000 fiéis. As atrações ficam a cargo da Orquestra de Violeiros de Mauá, do cantor Wilson Carlos, além do cantor e produtor Bavini, filho do sertanejo Sergio Reis.

Outra tradição é a performance viva do Santo Expedito, que poderá ser observada em duas oportunidades: nas missas das 15h e das 19h. Ator caracterizado representará a imagem do santo durante a cerimônia, em espécie de vitrine viva. “O ator fica completamente imóvel por uns dez minutos, durante a oração de Santo Expedito”, destaca o idealizador da festa, o padre Alex Daniel da Silva, que coincidentemente comemora 20 anos de sacerdócio hoje.

As missas também abrirão espaço para testemunho dos fiéis, momento em que aqueles que foram atendidos pelo padroeiro nos momentos de urgência podem dividir a experiência com a comunidade. Ao fim da comemoração, está programada queima de fogos de artifício.

Para o padre, celebrar Santo Expedito é lembrar os fiéis de agradecer as graças recebidas durante o ano, além de assegurar que há alguém a quem recorrer nos momentos difíceis. “Muita vezes não há paciência para receber as graças. Nestes momentos é possível recorrer a Santo Expedito”, comenta o pároco.