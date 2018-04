Instituto pleiteia área de proteção na Serra do Mar

Natália Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



19/04/2018 | 07:00



A necessidade de preservação de ecossistema natural de produção de água no Reservatório Billings e também das espécies animal e vegetal da Mata Atlântica motivou pedido do Proam (Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental) ao governo do Estado para transformação de trecho da Serra do Mar, entre São Bernardo e Paranapiacaba, em Santo André, em APA (Área de Proteção Ambiental), ontem. A expectativa é a de que sejam realizados estudos a respeito da área para criação de modelo sustentável de conservação do espaço.

Presidente do Proam, Carlos Bocuhy destaca que a exemplo dos chamados ''rios voadores'', que carregam a umidade das florestas da Bacia Amazônica para o interior do continente, no Grande ABC, os ''ventos alísios'' trazem essa corrente de ar carregada de vapor do Oceano Atlântico para a Serra do Mar. “Quando se retira a vegetação e ocupa o espaço com moradias, o ecossistema perde a sua função”, diz. Os principais riscos, segundo ele, são a queda da produção de água nas nascentes e a mudança climática, com a desertificação da região. “Aumentam os índices de poluição e também os agravos da Saúde pública”, completa.

Após sua criação, a unidade de conservação ambiental, na divisa com o Parque Estadual da Serra do Mar, deverá ser gerida por conselho com ampla participação social e estar submetida a políticas públicas necessárias para a manutenção do ecossistema. “A ideia é que seja um modelo de preservação com desenvolvimento sustentável e que possa até envolver iniciativas do setor privado”, observa Bocuhy.

Embora a área de manancial já esteja inserida em zona de proteção ambiental, as medidas existentes são consideradas insuficientes pelo especialista. “Conforme o artigo 225 da nossa Carta Magna, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e, para assegurar a efetividade deste direito, cabe ao poder público definir espaços territoriais a serem protegidos.”

PARQUE ESTADUAL

A tentativa de criação da APA complementa a oficialização do Parque Estadual Águas da Billings, em São Bernardo, no dia 29 de março. A unidade de conservação – em área de 187,6 hectares (o equivalente a 180 campos de futebol) – é resultado de obra de compensação ambiental em razão do licenciamento do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas por parte da Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A). “Neste caso, o objetivo foi impedir a ampliação da mancha urbana na região”, ressalta Bocuhy.

ALERTA

O desflorestamento da Mata Atlântica e a poluição da Represa Billings foram alvo de série de reportagens do Diário em setembro. A equipe de reportagem sobrevoou área de São Bernardo para constatar os problemas e promover a discussão de soluções.