Trump diz que fará o possível para que reunião com Kim Jong-un seja bem-sucedida

18/04/2018 | 20:37



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou há pouco que ele e sua equipe farão "tudo o possível" para que o encontro com o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, seja bem-sucedido.

"Vou me encontrar nas próximas semanas com Kim Jong-un para discutir a desnuclearização da Península Coreana. Vou fazer tudo o possível para que este encontro seja bem-sucedido. Não queremos repetir erros de governos anteriores", afirmou Trump, em coletiva de imprensa durante visita do primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, à Flórida.

Trump repetiu que os Estados Unidos e seus aliados tem tido grandes sucessos internacionais, como a questão da Síria e da "máxima pressão" com a Coreia do Norte. Ele agradeceu ainda o apoio de Abe para o que chamou de "momento histórico".

"O relacionamento entre Estados Unidos e Japão nunca foi tão próximo", afirmou.