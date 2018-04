Não quero retornar ao TPP porque prefiro negociações bilaterais, diz Trump

18/04/2018 | 20:36



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou há pouco a contrariedade em voltar à Parceria Transpacífico (TPP, na sigla em inglês), apesar dos pedidos de alguns aliados, como o Japão e a Coreia do Sul.

"Eu não desejo voltar ao TPP. Prefiro muito mais as negociações bilaterais", afirmou Trump, em coletiva de imprensa durante a visita do primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, à Flórida.

A afirmação de Trump era uma resposta ao pedido público de Abe para que os EUA voltassem ao TPP, do qual o presidente americano determinou saída ainda no primeiro dia de governo. Nesta madrugada, o bilionário já havia escrito no Twitter que não queria retornar ao acordo.

O premiê japonês comemorou que Trump quer fazer acordo de livre comércio, mas ponderou que seria melhor um acerto dentro do TPP.

O presidente americano disse ainda que "não está muito distante" o dia em que os EUA e o Japão vão acertar um acordo em relação ao aço e ao alumínio.

Trump se esquivou de responder perguntas sobre política americana e repetiu que não fez "conluio" com a Rússia durante eleição de 2016.