Fat Family convida a recordar; veja outras opções

Que tal passear no shopping e ouvir música que faça lembrar algum momento bacana do passado? Oh Baby Dance Dance Dance, trecho de Jeito Sexy, pode ser a tal canção. O hit da Fat Family, sucesso principalmente no fim dos anos 1990, faz parte do repertório do show desta noite em shopping de São Bernardo. O grupo toca às 20h na praça de alimentação do Golden Square.

“É formato de apresentação muito agradável porque ficamos perto do público e porque as pessoas aproveitam um evento cultural de graça e no meio da semana”, acredita Suzete, uma das cinco integrantes da banda formada também pelos irmãos Celinho, Simone, Kátia e Deise.

Segundo Suzete, o setlist tem músicas bem animadas, como Fim de Tarde, Eu Não Vou, Madrugada e a mais recente, Mexe Esse Pescoço Aí. “O grupo tem 22 anos e a dancinha do pescoço nos acompanhou durante todos esses anos. É uma brincadeira para os mais velhos lembrarem e os mais novos nos conhecerem”, conta.

Aliás, os mais novos da família devem fazer participação no show, como Talita Cipriano, 14 anos (filha da Deise), que foi uma das finalistas do programa The Voice Kids, da Rede Globo. “É a quarta geração de sobrinhos que cantam ou tocam instrumentos musicais, sempre estiveram envolvidos com o Fat Family. Além disso, essas crianças e adolescentes estão muito mais completos”, acredita a cantora. Além de Talita, também tem Daniel, 15, que canta e toca; Daiana, 16, sabe violino; Antony, 7, manda bem na bateria; e o Celinhozinho, 17, toca clarinete. “Quando a família se encontra, é música na certa.”

Fat Family – Música. No Golden Square Shopping – Avenida Kennedy, 700, em São Bernardo. Hoje, a partir das 20h. Entrada gratuita.

