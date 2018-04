Amores de diferentes formas e cores

Daniela Pegoraro



19/04/2018 | 07:00



Recentemente viúva, uma madrasta se conecta com a enteada grávida, que sofre com problemas de audição. Em outra cena, um homem é tão apaixonado pela garçonete que chega a cometer homicídio em nome de seu amor. Enquanto isso, uma prostituta sádica sofre por querer ter filhos com o seu marido, o qual rejeita a ideia há anos. Mas o que essas histórias e personagens tão distintos têm em comum? Todos, de sua forma e modo padecem, riem e desfrutam de um só sentimento: o amor. É a ideia que permeia o longa Todo o Clichê do Amor, dirigido por Rafael Primot e que tem estreia marcada para hoje.

Nas três histórias existem personagens que se relacionam, de alguma forma, com deficiências físicas. A garçonete, interpretada por Débora Falabella, por exemplo, é professora de Libras. “É uma metáfora para a dificuldade de se relacionar, de não conseguir ouvir, enxergar e se comunicar”, explicou o diretor para os jornalistas.

Quem também integra o elenco do filme são Maria Luisa Mendonça, Gilda Nomacce, Clarissa Kiste e Marjorie Estiano. Esta última, inclusive, é responsável por todos os momentos cômicos no papel da prostituta. Quando Marjorie entra na tela o filme ganha outro tom, outro ritmo. “Fiquei sempre muito pautada no desejo da personagem de engravidar. Também tive que fazer algumas pesquisas sobre o mundo do sadomasoquismo”, explica a atriz.

No entanto, a personagem de Marjorie é uma das únicas com carisma. As histórias se cruzam pela trama, embora aconteçam em cenas arrastadas e tempos diferentes. A narrativa e diálogos são poéticos, mas algumas vezes se tornam excessivamente teatrais para as telas do cinema. Em contraponto, a fotografia é bem trabalhada, cada história levando seu próprio tom. Quem procura por um momento de reflexão, romântico e com bom humor pode apostar no filme. A única coisa que não se pode esperar é ação, visto que o ritmo das histórias é lento e focado no emocional.

Toda a produção da obra foi feita de forma independente com recursos próprios e campanhas na internet. A distribuição também será feita de forma independente, mas o filme conseguirá chegar a cerca de 20 capitais do Brasil. Como conta com o apoio do Canal Brasil, em junho Todo o Clichê do Amor também estará disponível na plataforma streaming Now.