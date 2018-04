Em encontro com Temer, Maggi relata negociações em Bruxelas sobre carnes

18/04/2018 | 19:54



O presidente Michel Temer e o ministro Blairo Maggi se reuniram nesta quarta-feira, 18, e, segundo fontes de Planalto, a conversa foi sobre a viagem do titular da Agricultura a Bruxelas, na Bélgica, na semana passada. Maggi também teria reiterado convite ao presidente para que ele vá a Paris no dia 20 de maio para participar da Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), quando o Brasil deverá ser reconhecido como área livre de febre aftosa com vacinação. Temer não confirmou presença, alegando dificuldades para se ausentar do País, já que entre os dias 5 e 14 fará um giro pela Ásia. Segundo interlocutores, os últimos dias de maio serão cruciais para o governo tentar aprovar alguma medida no Congresso, já que, depois, o calendário eleitoral ditará a agenda dos parlamentares.

A reunião com Maggi, que estava prevista para acontecer às 16 horas, acabou ocorrendo, segundo a assessoria de imprensa do Planalto, às 11h30. Na terça-feira, 17, Maggi anunciou que o Brasil entrará com um painel na Organização Mundial do Comércio (OMC) se a União Europeia (UE) decidir suspender a compra de carne de frango de frigoríficos brasileiros. De acordo com o ministro, a Comissão Europeia não aceitou os apelos feitos pela missão brasileira que esteve em Bruxelas, para contornar a ameaça de suspensão de importações do produto da BRF e de outras companhias do setor.