Uma bancada do Grande ABC no Pacaembu

Ademir Medici



19/04/2018 | 07:00



Estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Sábado, 14 de abril de 2018, Museu do Futebol, Auditório Armando Nogueira. O Grupo Memofut (Memória do Futebol) realiza a sua 97ª reunião. Em pauta, a história da Copa do Mundo. Maior sucesso, de participantes e assuntos. E uma grande bancada de estudiosos do futebol do Grande ABC. Destacamos dois amigos do distrito de Riacho Grande, vizinhos desde a infância, o palmeirense Hamilton Alfredo Bechelli e o corintiano Jorge Luiz Casceano.

Diário há 30 anos

Terça-feira, 19 de abril de 1988 – ano 30, edição 6730 Manchete – Plano emergencial socioeconômico será discutido por todos os governadores. Objetivo: amenizar a crise e garantir o processo político-institucional até a sucessão presidencial</CF> Comportamento – Aumentam as pichações. Muros de escolas são os mais visados para mensagens de amor ou de protesto.

Em 19 de abril de...

1973 – Encomendado pelo padre Olavo, chega à igreja de Vila Barcelona, em São Caetano, uma escultura de Jesus Cristo medindo três metros e meio e pesando uma tonelada. A obra, em madeira, foi feita por Juliano Gonzales Garcia, de São Bernardo. Ao invés de uma expressão sofrida, Cristo aparece transmitindo alegria e serenidade, vestido como um sacerdote.

Hoje

Dia do Índio Dia do Exército Brasileiro

Santos do Dia

Santo Expedito. Uma missa solene será celebrada na Matriz Santo André, a igreja cor-de-rosa, pelo novo pároco, padre Jean Dickson, às 19h. Como ocorre tradicionalmente, a missa será abrilhantada pelo Coral da Matriz, sob regência do maestro João Leite. No repertório, composições do saudoso Romeo Tonelo, inclusive o Hino a Santo Expedito, conforme nossa correspondente, Edna Santa Nalli Garcia. Leão IX. Papa entre 1049 e 1054

Municípios Brasileiros