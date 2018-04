Recuperado, Borja volta aos treinos e deve reforçar o Palmeiras contra o Inter

18/04/2018 | 19:26



O Palmeiras voltou aos treinamentos nesta quarta-feira com uma boa notícia para os torcedores. O atacante colombiano Miguel Borja se recuperou de dores no joelho direito e após ter sido desfalque contra o Botafogo, na última segunda, participou normalmente da atividade com os reservas na Academia de Futebol, em São Paulo, no início da preparação para enfrentar o Internacional, neste domingo, em casa, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O trabalho do time foi comandado pelo técnico Roger Machado e teve como ênfase os passes rápidos e as finalizações. Borja trabalhou junto com quem não atuou mais de 45 minutos contra o Botafogo, no empate por 1 a 1, no Rio de Janeiro. Quem foi titular ficou apenas na parte interna, com atividades regenerativas, já que na última terça-feira a equipe ganhou folga e não teve treinos.

Substituído no intervalo, o meia Lucas Lima trabalhou no gramado e chamou atenção pelo novo visual. Em vez do cabelo descolorido, o jogador apareceu no gramado com um tom castanho. O treinamento teve também a presença do lateral-direito Jean, que em fase final de recuperação de cirurgia no joelho direito fez trabalhos específicos.

A equipe retorna ao trabalho nesta quinta-feira pela manhã, também na Academia de Futebol. Depois de enfrentar o Internacional, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, a equipe terá como adversário seguinte o Boca Juniors, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, pela quarta rodada do Grupo H da Copa Libertadores.