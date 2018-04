Conselheiro do São Paulo, novo presidente da CBF é parabenizado pelo clube

18/04/2018 | 19:00



O São Paulo divulgou nesta quarta-feira uma nota oficial em seu site parabenizando Rogério Caboclo pela eleição à presidência da Confederação Brasileira de Futebol. A nota, assinada pelo presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Abranches Pupo Barboza, lembra que o dirigente é conselheiro vitalício do clube e diz que os torcedores estão orgulhosos por vê-lo no cargo mais alto do futebol brasileiro.

"O São Paulo parabeniza seu conselheiro vitalício Rogério Langanke Caboclo pela eleição à presidência da CBF. Filho do também conselheiro vitalício Carlos Caboclo, Rogério foi diretor adjunto de marketing entre abril de 1991 e abril de 1992 e ocupou o cargo de diretor financeiro entre maio de 2000 e abril de 2002. Em sua trajetória no clube e no conselho, sempre se destacou pela dedicação e pela postura conciliadora e que privilegia o diálogo e o entendimento."

O São Paulo foi um dos 17 clubes da Série A que votou favorável ao dirigente. O Corinthians votou em branco, o Flamengo se absteve e o Atlético-PR não votou. Até por isso, o time paulista ressaltou o desejo de sucesso ao mandato do futuro presidente da CBF.

"Desejamos ao Rogério sucesso no enfrentamento desses novos desafios, certos de que em muito contribuirá para o desenvolvimento do futebol brasileiro, assim como outro grande são-paulino, Paulo Machado de Carvalho, já fez no passado", comentou.